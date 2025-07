Too Hot to Handle Italia: Yomely nascondeva un dettaglio molto personale

La versione italiana di Too Hot to Handle, disponibile da qualche settimana su Netflix, ha riscosso un discreto successo sul web e continua a essere tra i programmi più visti sulla piattaforma di streaming. Durante il reality, ambientato in una lussuosa villa, Altea Ibiza, ha rivelato di avere un figlio di cinque anni. Ma non sarebbe l'unica mamma del cast: anche Yomely Fernandez, modella dominicana, sarebbe madre, anche se ha preferito non parlarne pubblicamente durante le riprese.

Yomely Fernandez ha mantenuto il segreto fino alla fine del reality

Come sappiamo, il format mette alla prova l'autocontrollo dei concorrenti: un gruppo di single attraenti viene isolato in una villa da sogno, con l'obiettivo di creare connessioni profonde ed emotive. Tuttavia, ogni contatto fisico - dai baci ai rapporti sessuali - comporta una penalizzazione sul montepremi finale.

Yomely, probabilmente per motivi contrattuali, ha scelto di non rivelare il suo essere madre. A raccontarlo è stata proprio Ibiza, che ha trovato nella compagna d'avventura una confidente, forse proprio perché unite da un'esperienza comune: quella della maternità. "Con i concorrenti non potevo parlare del fatto che avessi un figlio, quindi era tutto molto tenuto dentro", ha detto la modella italoamericana durante una diretta su Instagram.

Ibiza e Daniele

"Con Yomely mi sono aperta una volta, perché anche lei è una mamma, e con lei forse ho fatto un mini pianto. Però anche lì non potevo lasciarmi andare troppo, perché eravamo sempre registrata - ha continuato - È stato tutto un controllo mentale e per fortuna ne ho tanto. Però mi mancava mio figlio ogni minuto, e mandavo comunque un bel pensiero ogni volta che guardavo le stelle o il cielo, al mio piccolo. E basta, poi sono tornata."

Yomely e Ibiza: le loro storie d'amore dopo Too Hot to Handle Italia

La modella domenicana, grande tifosa juventina, aveva promesso uno scatto bollente in caso di vittoria dell'Europa League. Ma visto che la Juve non ha vinto, quello scatto non è mai arrivato. Durane il reality distribuito da Netflix, Yomely Fernandez si era avvicinata al palermitano Maurilio La Barbera, ma la loro relazione è terminata rapidamente.

Diversa invece la situazione tra Ibiza e Daniele: nonostante non abbiano mai pubblicato contenuti di coppia sui social, i fan più attenti hanno notato che i due hanno visitato gli stessi luoghi negli stessi periodi, come confermato dalle loro storie su Instagram. Un indizio che lascia spazio a molti sospetti.