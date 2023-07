Too Hot To Handle 5 seconda parte: ecco quando escono su Netflix gli episodi finali del reality show

Su Netflix sono disponibili i primi otto episodi di Too Hot To Handle: ecco quando saranno pubblicati dalla piattaforma streaming le ultime due puntate

Dal 14 luglio 2023 sono disponibili su Netflix i primi otto episodi di Too Hot Too Handle 5, il reality più bollente della piattaforma multimediale. Gli ultimi due episodi di questa nuova stagione saranno disponibili dal prossimo 28 luglio, giorno in cui conosceremo il vincitore del montepremi di 200mila dollari.

Questa volta i dieci concorrenti sono stati attirati su un magnifico yacht con la prospettiva di partecipare alla prima stagione del dating show 'Love Overboard'. Purtroppo per loro, quando alla fine della prima serata hanno ascoltato la voce di Lana, l'assistente virtuale che conduce il reality, hanno capito di essere finiti in Too Hot Too Handle, ed i loro piani di una vacanza a base di sesso sono andati miseramente in fumo.

Come funziona Too Hot Too Handle

L'obiettivo del programma è testare la capacità dei concorrenti di costruire relazioni significative e di approfondire le connessioni emotive, piuttosto che concentrarsi solo su rapporti fisici o sessuali.

La particolarità di Too Hot Too Handle sta nel fatto che i partecipanti sono posti di fronte a una sfida molto particolare: non possono avere rapporti sessuali durante la loro permanenza nella villa e devono astenersi da qualsiasi contatto fisico sessuale, compresi baci appassionati e altre intimità fisiche. Ogni volta che un partecipante infrange le regole e ha un contatto fisico sessuale, l'intero gruppo perde una parte del montepremi.

Quando finisce Too Hot Too Handle 5

La quinta stagione del reality show si concluderà il 28 luglio, quel giorno Netflix pubblicherà gli ultimi due episodi di Too Hot Too Handle. Attualmente sulla piattaforma streaming sono stati pubblicati otto episodi.

Il cast di Too Hot Too Handle 5

Alex Snell (28 anni, Londra)

Christine Obanor (26 anni, Texas)

Courtney Randolph (25 anni, Houston)

Dre Woodard (23 anni, Atlanta)

Elys Hutchinson (23 anni, Svizzera)

Hannah Brooke (24 anni, Los Angeles)

Hunter LoNigro (24 anni, Arizona)

Isaac Francis (24 anni, Originario di Manchester ma attualmente vive a New Jersey)

Louis Russell (22 anni, Hampshire - Regno Unito)