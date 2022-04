Tony Awards 2022: dopo lo schiaffo di Will Smith, nuove misure anti violenza

Dopo lo schiaffo di Will Smith, i produttori dei Tony Awards 2022 hanno rivelato che metteranno in pratica una nuova procedura al fine di gestire al meglio incidenti simili.

I Tony Awards hanno introdotto una nuova politica al fine di gestire un potenziale gesto di violenza che potrebbe verificarsi durante la cerimonia della 75° edizione del premio annuale, in seguito all'incidente che ha avuto luogo durante la notte degli Oscar che ha visto Will Smith schiaffeggiare Chris Rock per una battuta su sua moglie.

Una lettera inviata da Tony Award Productions ai potenziali acquirenti di biglietti presentava il seguente avviso al suo interno: "I Tony Awards hanno una rigorosa politica di non violenza. In caso di incidente, l'autore sarà rimosso immediatamente dall'evento."

I Tony Awards 2022, ovvero l'Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre, sono premi annuali che celbrano i conseguimenti raggiunti nel Broadway theatre da opere teatrali o musical e saranno presentati domenica 12 giugno al Radio City Music Hall, in onda dal vivo su CBS e Paramount+.

Proprio come i Grammy per la musica e gli Oscar per il cinema, i Tony sono considerati come la più prestigiosa onorificenza nell'industria teatrale. Altri prestigiosi premi per il teatro includono il Laurence Olivier Award nel Regno Unito, il Molière Award in Francia e il Premio Ubu in Italia.