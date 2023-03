Tommy Wiseau torna alla regia con Big Shark, ecco il folle trailer del film dell'autore di The Room

Tommy Wiseau, dopo The Room, è tornato alla regia di un film con Big Shark e il trailer anticipa dei momenti folli ambientati a New Orleans.

Tommy Wiseau, dopo il memorabile The Room, è tornato alla regia con Big Shark, di cui è stato condiviso il trailer.

Il video mostra una scena ambientata su un ring e, successivamente, uno squalo che sembra stia per ingoiare due persone.

Al centro della trama di Big Shark ci sono tre vigili del fuoco - Georgie, Patrick e Tim - impegnati a salvare la città di New Orleans da un enorme squalo.

Il 2 aprile il film debutterà nelle sale di Portland e nelle settimane successive ci saranno delle proiezioni a New Orleans, San Francisco, Los Angeles e New York.

I protagonisti sono Tommy Wiseau, Isaiah Laborde e Mark Valeriano.

Il filmmaker ha già anticipato che, dopo la distribuzione nelle sale, verrà rilasciata unaa versione Official Final Cut.

The Disaster Artist, James Franco: "Tommy Wiseau è l'Orson Welles dei brutti film"

The Room, uscito nel 2003, è diventato nel corso degli anni un cult che continua a essere proiettato in giro per il mondo e ha reso Wiseau una star. Il regista, negli ultimi anni, ha scritto, diretto e creato la sitcom The Neighbors, andata in onda nel 2015 su Hulu. Nel 2017 ha invece recitato in Best F(r)iends, un thriller in due parti scritto da Sestero, autore del libro che è stato poi adattato per il grande schermo da James Franco.