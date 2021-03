Tommaso Zorzi rifiuta il ruolo di opinionista a L'isola dei Famosi, ecco perchè

Tommaso Zorzi avrebbe rifiutato di entrare nel cast de L'isola dei Famosi: secondo l'indiscrezione pubblicata da Giuseppe Porro il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non si sarebbe ancora ripreso dalla stanchezza del reality appena concluso.

Lunedì sera Tommaso Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip dopo esserci rimasto per circa sei mesi. Una vittoria che potrebbe realizzare il sogno dell'influencer milanese: entrare nel mondo della televisione, come ha detto nel corso della finale del reality.

Sembra che i vertici di Mediaset abbiano intenzione di puntare su Zorzi: prima della registrazione della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato a Tommaso sarebbe arrivata una proposta interessante ovvero il ruolo di terzo opinionista de L'isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che partirà il prossimo 15 marzo.

Tommaso Zorzi avrebbe dovuto affiancato Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini ma lui, dopo aver ringraziato per l'offerta, si sarebbe visto costretto a rifiutarla per la stanchezza provocata dai 169 giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia.

Nel frattempo Tommaso è ritornato su Instagram, dove ha raddoppiato il numero di follower, che sono ormai quasi 2 milioni. Durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà Zorzi ha dato prova di saper stare davanti alle telecamere, il suo GF Late show nella puntata finale ha superato il 5% di share, un risultato eccezionale per una rete che difficilmente raggiunge l'1%.