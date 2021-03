Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta: "La più falsa nella casa del Grande Fratello Vip"

Tommaso Zorzi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha criticato Maria Teresa Ruta, definendola la più falsa della casa. Cosa che sorprenderà non poco chi ha seguito il reality più lungo della TV, in quanto l'influencer, insieme a Stefania Orlando, sembrava in effetti inseparabile dalla conduttrice.

L'ospite centrale della puntata di Verissimo dedicata al Grande Fratello Vip 5 è stato il vincitore del reality: Tommaso Zorzi. L'influencer ha raccontato a Silvia Toffanin che una volta rientrato a casa ha visto, grazie a un power point preparato dalla sorella Gaia, tutte le clip che non gli erano state mostrate nella puntata in cui alcuni concorrenti parlavano male di lui. Grazie a questo, sollecitato dalla conduttrice, ha stilato la classifica della falsità: "Giulia Salemi è falsa, Guenda Goria è strafalsa, Maria Teresa Ruta è falsissima".

Guenda Goria, mentre Tommaso era nella casa di Cinecittà, ha messo una serie di like a post che parlavano male dell'influencer milanese mentre a proposito di Maria Teresa Ruta - come potete vedere in questo video - Zorzi ha detto: "Ho visto delle robe che ...aiuto. Io credo di esserle sempre stato vicino. Ho visto delle clip che parla di me che...anche no".

Il vincitore del reality ha poi aggiunto: "non ci rimango male perchè Maria Teresa è così, nel senso che io credo che abbia creduto di essere una stratega, penso che nella sua testa avesse un progetto in mente che poi non è riuscito perchè in 6 mesi la pressione è talmente tanta che alla fine sbotti".

Tommaso Zorzi a Silvia Toffanin ha raccontato anche della sbandata per Francesco Oppini "non l'avrei mai confessata ma Cristiano Malgioglio è stato chirurgico, mi ha colpito diritto nel segno e l'ho detto". Zorzi, terminato il reality, ha risentito due persone importanti della sua vita dalla quali, per motivi diversi si era allontanato: il padre Lorenzo e l'amica Aurora Ramazzotti. Sono state due lunghe telefonate di chiarimento con la promessa di rivedersi ed abbracciarsi appena la situazione lo permetterà.