Tommaso Zorzi: "All'Isola dei Famosi sarò l'opinionista che smuoverà i naufraghi"

Tommaso Zorzi stasera debutterà come opinionista all'Isola dei Famosi: il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato a Vanity Fair perchè ha accettato di partecipare al programma di Ilary Blasi dopo averlo rifiutato.

Inizia oggi una settimana che vede Tommaso Zorzi impegnato quasi ogni giorno sul piccolo schermo, oggi e giovedì lo vedremo nel ruolo di opinionista ne l'Isola dei famosi, martedì sarà ospite de Le Iene, che la settima scorsa gli hanno fatto un perfido scherzo, e mercoledì ci sarà un'imprecisata sorpresa per i suoi fan.

Il vincitore del Grande Fratello Vip ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha chiarito perché ha accettato il ruolo di opinionista del reality dopo averlo rifiutato, perchè temeva di non poter dare il 100% al programma dopo cinque mesi e mezzo di reclusione nella casa di Cinecittà.

Zorzi condividerà il ruolo di opinionista con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che salterà la prime puntate per motivi di salute e proprio l'assenza della sua amica lo ha spinto a dire sì: "Non mi sono sentito di lasciare un buco dopo la situazione di Elettra, mi hanno dato un'opportunità di farla affidandomi, di pari passo, un altro progetto di conduzione sull'online, un'Isola Off che mi gasa molto perché è un progetto che sono convinto di poter fare al meglio delle mie forze", ha raccontato Zorzi che tornerà su Mediaset Extra dopo i successi del GF Late Show.

A proposito del programma andato in onda per cinque settimane all'interno del Grande Fratello Vip 5, Tommaso rivela che è nato dalla sinergia con gli autori del reality: "quello è stato un po' un trampolino, un esperimento nato da una mia idea e sviluppato grazie al massimo supporto degli autori del GF: credo che il Late Show mi abbia consacrato per un futuro televisivo indipendente dal programma".

Tommaso Zorzi dall'inizio del Grande Fratello Vip 5 ad oggi ha guadagnato 1 milione di follower su Instagram, parlando di come intende svolgere il suo ruolo di opinionista l'influencer ha le idee chiare: "Essendo appena uscito da un reality e avendolo pure vinto - sottolineamolo -, so cosa bisogna fare per essere un concorrente appezzato dal pubblico e so cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show. Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori".

Da amante dei reality, spiega cosa uno spettatore si aspetta dai concorrenti: "è vero che stai combattendo con il sole, la sabbia, il mare, la fame e i mosquitos, ma fai comunque parte di uno show televisivo e devi tirare fuori delle dinamiche interpersonali. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare".