Tommaso Zorzi condurrà su Discovery Channel due format BBC Studios “mi aspettano mesi di fuoco”

Il rapporto tra Discovery Channel e Tommaso Zorzi si consolida, dopo Drag Race Italia condurrà due format inglesi: The Great Sewing Bee e This is MY House,

Tommaso Zorzi ha trovato casa su Discovery Channel: dopo aver fatto parte della giuria di Drag Race Italia, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 condurrà l'adattamento italiano di due format britannici. La notizia è stata data, attraverso un comunicato stampa, direttamente da BBC Studios Distribution e confermata su Twitter e Instagram dallo stesso Zorzi.

Due nuovi format arrivano su Discovery Channel e Real Time e a condurli sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 5, che su Instagram si è detto felicissimo di questa notizia, anche se lo aspettano "mesi di fuoco". I programmi che Discovery ha deciso di affidare a Zorzi sono The Great Sewing Bee and This is MY House, che in Italia si chiameranno Tailor Made - Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Quest'ultimo dovrebbe andare in onda a maggio su Real Time, il primo sarà disponibile in estate su Discovery+ per poi essere mandato in onda su Real Time in autunno.

In Tailor Made - Chi ha la stoffa? sono in competizione un gruppo di sarti che, si legge nel comunicato "gareggeranno contro il tempo in tre sfide di cucito ogni settimana". In Questa è casa mia: "quattro concorrenti devono convincere una giuria, composta da persone famose, e il pubblico, che la casa che stanno descrivendo appartiene a loro. Solo uno dei concorrenti sta dicendo la verità".

Tommaso Zorzi, nelle sue storie di Instagram ha detto "ebbene sì ragazzi lo ha annunciato la BBC e lo posso annunciare anche io. Condurrò le versioni italiane di The Great Sewing Bee e This is MY House. Sono molto felice. Devo ringraziare in primis Real Time e Discovery per questa opportunità enorme che mi stanno dando. Non vedo l'ora di parlarvi dei format perché sono fighissimi. Per ora ci godiamo queste notizie, poi ve ne parlerò. Per quelli che se lo stanno chiedendo. Sì, anche Drag Race Italia, quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l'ora, sono veramente felice, grazie".