Tommaso Stanzani, da Amici a protagonista del videoclip di Ermal Meta (video)

Nel giorno di San Lorenzo Tommaso Stanzani, il ballerino lanciato da Amici, è il protagonista del nuovo videoclip di Ermal Meta: il brano 'Stelle Cadenti' è estratto dall'album Tribù Urbana, pubblicato il 12 marzo 2021 che contiene anche 'Un milione di cose da dirti', la canzone che ha regalato al cantautore il terzo posto nell'ultima edizione del Festival di Sanremo.

L'uscita del nuovo videoclip di Ermal Meta è stata annunciata dallo stesso cantautore ieri, in un post pubblicato sui social Ermal ha dato appuntamento a tutti i suoi fan per oggi, 10 agosto 2021, alle 14:00. "Per il video di 'Stelle cadenti' ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva - ha scritto il cantautore italo-albanese - questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore Tommaso Stanzani per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me".

Il post è stato condiviso anche dal ballerino di Amici che, dopo aver fatto parte del corpo di ballo di Battiti Live 2021, ha aggiunto al suo curriculum un altro importante tassello. Tommaso Stanzani nella caption del post ha scritto: "sono super contento di aver avuto la possibilità di danzare una canzone così bella di in grande artista".

A proposito del significato di Stelle Caadenti, Ermal ha scritto sui social: "A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l'occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili. Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all'anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene. Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto. A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l'occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili. Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all'anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene. Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto".