Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il primo teaser della serie animata

Nel 2024 arriverà in streaming la nuova serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, ispirata ai popolari videogiochi, ecco il primo teaser.

Netflix ha condiviso il primo teaser della nuova serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il progetto ispirato ai videogiochi in arrivo in streaming nel 2024.

Nel video si possono vedere solo delle brevi, spettacolari, sequenze del progetto in cui l'eroina è impegnata a cercare tesori, affronta pericoli e sembra pensare al suo passato.

Il nuovo progetto

La serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è prodotta da Legendary Television in collaborazione con Crystal Dynamics, mentre l'animazione è curata da Powerhouse Animation. Gli eventi raccontati saranno ambientati dopo la trilogia reboot di Square Enix e non avranno alcun legame con i film.

Tomb Raider: l'evoluzione di Lara Croft e gli omaggi ai videogiochi

A dare voce all'eroina, nella versione originale, è Hayley Atwell, mentre Allen Maldonado sarà Zip, esperto in tecnologia e collega di Lara. Earl Baylon, inoltre, riprenderà il ruolo avuto nei videogame, ovvero quello di Jonah Maiava.

La sceneggiatura è firmata da Tasha Huo, che fa parte inoltre del team della produzione.