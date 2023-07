Tom Segura: Sledgehammer, su Netflix in streaming da oggi

Tom Segura: Sledgehammer, il quinto speciale stand-up comedy del noto comico, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Tom Segura: Sledgehammer, il quinto speciale stand-up comedy del noto comico, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 4 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Si tratta, appunto, del quinto spettacolo di Segura caricato sul portale, dopo Completely Normal del 2014, Mostly Stories del 2016, Disgraceful del 2018 e Ball Hog del 2020. A Sledgehammer seguirà un ulteriore speciale, che rientra nel suo accordo con Netflix. Durante un'intervista con Variety, Tom Segura ha dichiarato: "Farà ridere, è oltraggioso e sono sicuro che offenderà diverse persona. Ma se non offendi nessuno, non stai facendo bene il tuo lavoro".

"Tutte le polemiche di cui si hanno paura non sono reali, non sono vere. O meglio, le cose iniziano a diventare serie quando tu inizi a rispondere alle critiche online. Ma in verità, tutte le polemiche poi svaniscono da sole." Sledgehammer è stato registrato nel novembre del 2022, in mezzo alla tournèe impressionante di Segura che è iniziata nell'agosto 2021 e non si è fermata per 21 mesi consecutivi. Di fronte a un folto pubblico pieno di energia a Phoenix, in Arizona, Tom parla della sua "ammirazione" per Brad Pitt, dell'impresa di crescere due figli e di cosa ha imparato condividendo le caramelle con sua madre.