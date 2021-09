Tom Hopper e Kat Graham star di Love in the Villa, film prodotto per Netflix

Netflix produrrà il film Love in the Villa con star Tom Hopper e Kat Graham, star di The Umbrella Academy e The Vampire Diaries.

Tom Hopper e Kat Graham saranno i protagonisti di Love in the Villa, un nuovo film che verrà prodotto per Netflix.

Mark Steven Johnson sarà autore della sceneggiatura e regista del film prodotto da Margaret Huddleston e Stephanie Slack tramite la loro Off Camera Entertainment.

Al centro della trama del lungomeraggio Love in the Villa ci sarà una ragazza (Kat Graham) che compie un viaggio romantico a Verona, in Italia, dopo la fine di una storia d'amore. Al suo arrivo la giovane scopre però che la villa che ha affittato è stata data in affitto anche a un uomo britannico, molto cinico seppur affascinante, interpretato da Tom Hopper.

Le riprese inizieranno nelle prossime settimane a Verona per un debutto previsto in streaming nel 2022.

Mark Steven Johnson ha dichirato: "Ora, più che mai, le persone hanno bisogno di amore e risate nelle loro vite. Tutti sembrano così divisi in questo periodo, ma alla fine vogliamo la stessa cosa: amare e essere amati. E film come Love in Villa parlano proprio di questo".

Tom Hopper ha recentemente concluso le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy, in cui ha il ruolo di Luther, mentre Kat Graham ha collaborato con Netflix in occasione di Operation Christmas Drop.