Tom Holland ha spoilerato la morte di Iron Man a Zendaya: "Avrei preferito non saperlo"

Zendaya ha rivelato in una recente intervista che Tom Holland le aveva spoilerato la morte di Iron Man in Anvengers: Endgame.

Tom Holland è ormai famoso per la sua incapacità di non rivelare spoiler e tra le sue vittime c'è anche Zendaya: l'attrice ha infatti saputo in anteprima il destino di Iron Man in Avengers: Endgame.

L'uscita di scena di Tony Stark è stato uno dei segreti che la Marvel ha cercato di mantenere più a lungo per il suo grande impatto emotivo, tuttavia l'interprete di Peter Parker si è lasciato sfuggire qualche importante anticipazione.

Zendaya Coleman, intervistata da Tara Hitchock, insieme a Tom Holland e Jacob Batalon, ha affrontato l'argomento spoiler, particolarmente attuale, in attesa dell'uscita di Spider-Man: No Way Home.

L'interprete di MJ ha dichiarato, rivolgendosi un po' indispettita verso il suo fidanzato e collega: "Vorrei non aver saputo in anteprima della morte di Iron Man prima che uscisse il film". Tom ha quindi replicato immediatamente, fingendosi innocente: "Chi te lo aveva detto?". Zendaya non ha però esitato a dichiarare sarcastica: "Non saprei...".

Holland ha quindi ammesso, un po' imbarazzato, che si tratta di uno spoiler davvero importante da scoprire prima del film.

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Zendaya, Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.