Tom Holland: "Su Harry Potter sono più preparato di J.K. Rowling!"

Tom Holland è un fan di Harry Potter e ha svelato di essere convinto di conoscere il mondo magico più della scrittrice J.K. Rowling. L'ironica dichiarazione è stata compiuta dalla star durante un'intervista rilasciata a BBC Radio 1.

L'interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe ha parlato della sua passione per le avventure create da J.K. Rowling condividendo la propria passione senza alcun timore. Tom Holland, in occasione della sua apparizione radiofonica, ha infatti dichiarato divertito: "Domani mattina è il turno dell'Harry Potter Pub Quiz nel mio locale preferito, e batterei tutti a quel quiz".

La star ha quindi sottolineato: "Penso di sapere su Harry Potter più dettagli rispetto persino a J.K. Rowling. Sono in pratica ossessionato da Harry Potter. Crescendo da ragazzino era la mia cosa preferita in assoluto!".

L'attore, che ha 23 anni, è infatti cresciuto con i romanzi e i film dedicati al giovane mago che inizia i suoi studi a Hogwarts e si ritrova a combattere contro Voldemort.

Holland non ha quindi avuto nessun problema ad ammettere la propria passione che ricorda da vicino quella che tante persone hanno nei confronti di saghe come Star Wars o il mondo della Marvel.