Tom Holland in mutande mentre rilascia una intervista virtuale (FOTO)

Tom Holland ha condiviso sui social una foto che lo ritrae in mutande e calzini mentre rilascia un'intervista virtuale, presumibilmente per promuovere il suo nuovo film, Cherry.

Tom Holland in mutande, durante un'intervista virtuale, nel 2021

Uno dei vantaggi dei colloqui e delle interviste rilasciate tramite videochiamata nell'era dell'emergenza sanitaria è la possibilità di collegarsi senza pantaloni, oppure con la parte sotto del pigiama e pantofole ai piedi. Lo sa bene Tom Holland, come dimostra lo scatto da lui condiviso nelle stories su Instagram, tramite il quale possiamo dare un'occhiata al dietro le quinte di una sua recente intervista virtuale.

Gli interlocutori della star di Spider-Man: Far From Home lo vedevano mentre indossava un completo elegante per la call ma non potevano immaginare che in quel momento l'attore fosse senza pantaloni. "Le interviste virtuali sono... fashion", ha scritto Holland nella storia social, senza però specificare cosa stesse promuovendo in quel momento. In tal senso, però, tutto lascia pensare al suo nuovo film, Cherry, che debutterà nelle sale il 26 febbraio prima di arrivare in esclusiva su AppleTV+ il 12 marzo.

Ricordiamo che Cherry segue il personaggio interpretato da Holland, un ex medico dell'esercito affetto da disturbo da stress post-traumatico che si dedica a rapinare banche per pagare la sua tossicodipendenza. L'attore di Uncharted recita al fianco di Ciara Bravo, Jack Reynor, Michael Rispoli, Jeff Wahlberg (nipote di Mark e Donnie Wahlberg) e Michael Gandolfini (figlio del defunto James Gandolfini). L'opera è diretta da Anthony e Joe Russo, registi di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Per quanto riguarda la sceneggiatura di Cherry, è firmata a quattro mani dalla sorella dei due registi, Angela Russo, insieme a Jessica Golberg, e si basa sull'omonimo romanzo di Nico Walker. Questo è il primo film che i fratelli Russo dirigono al di fuori del Marvel Cinematic Universe dai tempi di Tu, io e Dupree del 2006. Holland, invece, è al momento impegnato con le riprese del terzo film di Spider-Man, ancora senza titolo, che seguirà i fortunati Spider-Man: Homecoming del 2017 e Spider-Man: Far From Home del 2019.