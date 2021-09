Tom Holland, gli auguri a Zendaya in stile Spider-Man con una foto dolcissima

Tom Holland ha scelto Instagram per fare gli auguri di buon compleanno a Zendaya, pubblicando una foto molto dolce in pieno stile Spider-Man.

Oggi è il 25esimo compleanno di Zendaya e Tom Holland, anche lui 25enne, ha deciso di pubblicare una foto dolcissima sul suo profilo Instagram per augurare buon compleanno, in stile Spider-Man, alla sua co-star. Ormai sembra piuttosto evidente che i due, che sono anche stati avvistati insieme a un evento solo poche settimane fa, siano legati sentimentalmente.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

Tom, nella didascalia del suo post, ha scritto "Alla mia MJ", facendo riferimento al personaggio che Zendaya interpreta in Spider-Man. In seguito l'attore britannico ha aggiunto: "Passa il più felice dei compleanni. Fammi uno squillo quando ti svegli. Baci."

Captain America: Civil War: Tom Holland alla prima mondiale

La foto, in realtà, è un selfie scattato proprio dall'attrice e cantante americana sul set di Spider-Man: No Way Home, che ritrae Holland, il cui volto sembra graffiato, accanto alla sua compagna con indosso il costume da Uomo Ragno.

Nel 2019 si diceva che Tom uscisse con Olivia Bolton mentre Zendaya è stata legata al suo co-protagonista di Euphoria, Jacob Elordi, per tutto il 2019 fino all'inizio del 2020. I due attori hanno smentito più volte ogni genere di diceria riguardante la loro relazione, facendo battute in merito in numerose occasioni, ma ormai sembrano non esserci più dubbi sulla questione.