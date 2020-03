Tom Hardy: il suo sostegno all'Italia in un toccante post tricolore

L'attore inglese Tom Hardy lancia il suo messaggio di sostegno all'Italia in questo periodo di quarantena, con un post rilasciato su Instagram sulle note di 'All'alba vincerò'.

L'attore britannico Tom Hardy invia il suo messaggio di supporto a tutta l'Italia che in questi giorni vive una drammatica quarantena a causa del Coronavirus, e lo fa tramite un post rilasciato su Instagram.

Arriva così, fra le note di 'All'alba vincerò' e le immagini del tricolore italiano, il messaggio che Tom Hardy ha voluto inviare tramite Instagram, dimostrando tutto il suo sostegno in una situazione così delicata come quella che stiamo vivendo in questi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus.

Nessun commento, nessuna nota, solo la potenza della musica e delle immagini, che infatti hanno colpito nel segno, commovendo gli innumerevoli estimatori dell'attore di Venom.

Lo abbiamo visto e ne abbiamo apprezzato l'eccezionale talento artistico in ogni pellicola che ha girato, da Inception a Revenant - Redivivo, da Il cavaliere oscuro - Il ritorno a e [FILM=/film/bronson_22391/]Bronson, oltre a serie tv come Peaky Blinders.

Adesso ne apprezziamo anche il gesto simbolico, esplicito e senza mediazioni linguistiche, e forse per questo ancor più potente.