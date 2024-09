Tom Hardy e Aaron Taylor-Johnson star del thriller Sangue e neve

Aaron Taylor-Johnson e Tom Hardy saranno i protagonisti di Sangue e neve, uno dei romanzi scritti da Jo Nesbo.

Il thriller avrà una sceneggiatura firmata dallo stesso scrittore in collaborazione con Ben Power e, inoltre, potrà contare sulla presenza nel team di Cary Fukunaga.

Cosa racconterà Sangue e neve

La storia si svolge nella città di Oslo degli anni '70 e segue i due leader di due gang rivali, Hoffman e Fisherman, che lottano per ottenere il controllo.

Le riprese dovrebbero svolgersi entro la fine dell'anno e mostreranno Aaron Taylor-Johnson nella parte di Olav, mentre Tom Hardy dovrebbe avere il ruolo di uno dei criminali in lotta.

Aaron sarà protagonista di Sangue e neve

Olav è il sicario più fidato di Hoffman e un killer freddo, spietato e perfetto per il lavoro che, tuttavia, al di sotto dell'esteriorità da assassino possiede un'inaspettata intelligenza e un incrollabile codice morale formatosi grazie a un'infanzia complicata. Quando Hoffman ordina di uccidere la propria moglie, i principi di Olav si scontrano con il suo senso di lealtà. Invece che sparare, l'uomo decide di ideare un progetto che lo fa diventare il prossimo obiettivo di Hoffman e senza un posto sicuro dove ritornare. Olav forma una sgradevole alleanza che lo mette al cuore della lotta mortale tra gang e diventa un improbabile eroe.

Da Bronson a Locke: i migliori film di Tom Hardy

Il team della produzione

Hardy sarà coinvolto anche come produttore insieme a Dean Baker, in collaborazione con la sua Hardy Son & Baker, insieme a Fukunaga, Nesbo, Niclas Salomonsson Hayden Lautenbach. Department M di Mike Larocca e Michael Schaefer finanzierà la realizzazione del film.

Cary Fukunaga ritornerà quindi alla regia di un film dopo aver firmato No Time To Die nel 2021, in grado di incassare ben 775 milioni di dollari in tutto il mondo.