Tom Cruise è stato premiato dalla Marina americana per il lavoro compiuto in Top Gun

Tom Cruise ha ricevuto nella giornata di oggi la più importante onorificenza civile assegnata dalla Marina americana, il Distinguished Public Service Award. Il riconoscimento è stato assegnato all'attore americano per i suoi 'eccezionali contributi alla Marina e al Corpo dei Marines'.

Il riconoscimento assegnato a Tom Cruise

La star di Hollywood è stata premiata per il modo in cui ha rappresentato il mondo dei militari in film come Top Gun, e nel recente sequel campione di incassi, Nato il quattro luglio, Codice d'onore e per il lavoro compiuto in Mission: Impossible.

Cruise in Top Gun: Maverick

Il ruolo di Pete 'Maverick' Mitchell, interpretato per la prima volta nel 1986, ha ad esempio aumentato significativamente l'interesse dei giovani nei confronti delle attività dei militari e il numero di giovani che si è arruolato. Lo stesso è accaduto anche in occasione del sequel, che ha avvicinato anche le nuove generazioni al lavoro dei militari e alle opportunità offerte dall'esercito.

Le dichiarazioni della star

Tom Cruise ha ricevuto l'onorificenza a Londra, essendo impegnato nelle riprese del prossimo capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt, dove è arrivato il segretario della Marina americana Carlos Del Toro.

L'attore, secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press, ha dichiarato di essere estremamente orgoglioso per il riconoscimento. Cruise ha quindi aggiunto: "Ammiro tutti gli uomini e le donne al servizio della nazione. So che nella vita, qualcosa che considero molto vero, guidare vuol dire essere al servizio. E lo so nel profondo. E lo vedo nei militari, uomini e donne".

Un comunicato ufficiale ha spiegato che Tom ha "aumentato la consapevolezza pubblica e l'apprezzamento" nei confronti del personale altamente qualificato e dei sacrifici che compie chi indossa l'uniforme.