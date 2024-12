Titanic, Kate Winslet ricorda il body shaming dopo il film: "È stato scioccante"

Kate Winslet non ha dimenticato come ci si sente ad essere criticati per il proprio corpo. In un'intervista rilasciata a 60 Minutes, la star di Titanic ha riflettuto sulla propria carriera al punto di commuoversi fino alle lacrime.

Tornando a parlare del ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo, Rose DeWitt Bukater nel film di James Cameron, l'attrice ha commentato un video dell'epoca in cui un presentatore commentava in maniera inopportuna l'aspetto fisico di Winslet sul red carpet dei Golden Globe 1998.

La reazione

"È stato assolutamente scioccante. Che tipo di persona bisogna essere per fare una cosa del genere ad una giovane attrice che sta solo cercando di farsi strada?" ha commentato la star. Nel corso dell'intervista, Kate Winslet ha ammesso di aver avuto degli scontri diretti con alcuni giornalisti.

"Gliene ho dette quattro. Ho detto che speravo che questa cosa li perseguitasse" ha proseguito Winslet "È stato un momento incredibile perché non riguardava solo me ma tutte le persone che sono sottoposte a quel livello di molestia. È stato orribile. È stato davvero terribile".

L'esperienza sul set di Lee

Non è stata l'ultima volta che Kate Winslet ha rimesso al proprio posto una persona che ha esternato commenti sul suo fisico. Anche di recente, sul set di Lee, Winslet ha redarguito un membro della crew che le aveva chiesto di stare maggiormente dritta con il busto.

L'attrice ha capito che la sua intenzione era quella di evitare che si vedesse la pancia, e ha prontamente risposto all'uomo per le rime, come ha ricordato in una precedente intervista in cui aveva affrontato il tema del body shaming e del corpo delle donne.