Tinder, dal dating alle serie tv: in arrivo una novità "apocalittica"

Tinder, la famosa app di dating, punta sulle serie tv: si sono appena concluse le riprese della prima serie che dovrebbe essere di genere apocalittico.

Lo confermano alcune fonti di Reuters, agenzia di stampa britannica, che hanno assicurato la produzione della serie tv grazie alla Match Group Inc., società proprietaria dell'applicazione ormai utilizzata in tutto il mondo.

La serie sarà composta da diversi episodi ed è incentrata su una trama apocalittica, con una sotto trama che parlerà di una relazione amorosa. Il tutto, però, non è direttamente collegato al business delle app di appuntamenti di Tinder. Lo show pare sia stato girato quest'estate a Città del Messico.

Lo scorso ottobre, Tinder ha lanciato un sito Web sul lifestyle chiamato Swipe Life, utilizzato per pubblicare contenuti originali, inclusi articoli e video su incontri e relazioni. Quindi, questa notizia potrebbe essere una diretta conseguenza di questo progetto già attivo, anche perché offrire contenuti originali è una strategia sempre più popolare per la tecnologia e le industrie al dettaglio, principalmente statunitensi, che hanno già attratto milioni di utenti devoti.

La strategia mira a coinvolgere gli utenti a un livello più ampio, anche quando non utilizzano il servizio. Ciò potrebbe aiutare Match Group Inc. ad aggrapparsi ai suoi clienti in rapida crescita. Le sue azioni sono aumentate di oltre il 75% quest'anno mentre continua ad aggiungere abbonati.

Non si hanno ancora notizie sull'ipotetica dagta di lancio della serie tv di Tinder.