Tina Turner è morta, dopo una lunga malattia, a 83 anni

Tina Turner è morta all'età di 83 anni nella giornata del 24 maggio, dopo una lunga malattia.

La star aveva interpretato brani che hanno segnato la storia della musica come The Best, Proud Mary e What's Love Got To Do With It.

Un comunicato del portavoce della star ha dichiarato: "Tina Turner, la regina del Rock'n Roll, è morta in pace oggi all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia, nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera".

Tina Turner era nata il 26 novembre 1939 a Brownsville e ha avuto una carriera lunga oltre mezzo secolo. Nel 1991, insieme al marito Ike Turner, è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame.

La star della musica, insieme a Ike, aveva ottenuto i primi successi negli anni '60 e '70, com brani in grado di scalare le classifiche internazionali, tra cui la cover di Proud Mary, River Deep - Mountain High e It's Gonna Work Out Fine.

Dopo un periodo personale e professionale complicato, Tina era ritornata sotto le luci della ribalta negli anni '80, grazie all'album Private Dancer, che conteneva hit come What's Love Got To Do With It.

Tina: Tina Turner in un momento del documentario

Tra i brani entrati nella Top 10 anche Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, Typical Male, la cover di The Best di Bonnie Tyler e I Don't Wanna Fight. Il ritorno dalle scene è avvenuto nel 2009, al termine di Tina!: 50th Anniversary Tour.

Durante la sua lunga carriera l'artista ha conquistato ben dodici Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.

Turner ha recitato anche in vari film come Tommy, Mad Max oltre la sfera del tuono, nel biografico Tina - What's Love Got To Do With It ispirato alla sua vita e in cui aveva un cameo, e Last Action Hero. Tra gli show televisivi in cui è apparsa ci sono invece Rowan e Martin, Ally McBeal ed Ein Herz fur Kinder.

Nel 2013 Tina Turner aveva rinunciato alla cittadinanza americana, diventando una cittadina svizzera, e aveva sposato Irwin Bach, suo compagno di vita per ben 27 anni.