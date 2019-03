Tina Fey e Carol Burnett al lavoro sul film "Carrie And Me"

Tina Fey e Carol Burnett sono al lavoro per realizzare insieme il film tratto dal libro Carrie And Me: A Mother-Daughter Love Story, progetto di cui saranno anche produttrici in collaborazione con Focus Features.

La sceneggiatura dell'adattamento del libro autobiografico, scritto dalla stessa Burnett, racconterà gli alti e i bassi della vita di una madre lavoratrice, attrice e produttrice tramite il suo rapporto con la figlia Carrie Hamilton. La figlia di Carol ha parlato pubblicamente della sua lotta contro la tossicodipendenza affrontata quando era ancora una teenager ed è poi morta di cancro all'età di 38 anni, nel 2002.

Tina Fey è da sempre una grande fan di Carol e nel 2013 le ha consegnato il Mark Twain Prize e tre anni dopo, nel 2016, insieme ad Amy Poehler il premio alla carriera assegnato dal sindacato degli attori. Le due attrici, in quell'occasione, avevano dichiarato: "Il fatto è che Carol è migliore rispetto a tutti noi. La premieremo per questo".

La realizzazione di Carrie And Me rappresenta quindi per l'attrice un vero e proprio sogno che si realizza.