Timothée Chalamet, il sosia dell'attore: "Neanche mia nonna riesce a notare la differenza"

Il sosia di Timothée Chalamet ha recentemente rivelato che neanche sua nonna riesce a notare la differenza tra il nipote e la star di Call Me By Your Name.

Un sosia di Timothée Chalamet assomiglia così tanto all'attore hollywoodiano che afferma di essere stato rimosso da un sito di incontri per aver "impersonato" il celeberrimo rubacuori ventiseienne: Nicolas Hal Nercolini è un modello di Curitiba, Brasile, e secondo molte persone somiglia sorprendentemente alla star di Dune.

I due hanno la stessa età e, grazie al successo ottenuto da Timothee negli ultimi anni, Nicolas ha detto che sempre più persone gli hanno fatto notare quanto assomigli all'A-lister di Hollywood. Perfino la nonna di Nicolas, Edyr, ha spesso messo dei like su Instagram alle foto dell'attore pensando che fosse suo nipote.

Ma essere un sosia di una celebrità ha anche i suoi svantaggi: Nicolas ha rivelato che una sua ex fidanzata si è rifiutata di rompere con lui perché voleva un ragazzo che fosse identico a Chalamet. Il modello si è reso conto per la prima volta di quanto somigliasse all'attore di Chiamami col tuo nome quando si è recato in un cinema per vedere il film nel 2017.

A questo proposito Nicolas Hal Nercolini, durante una recente intervista, ha rivelato: "Un account giapponese su Twitter ha usato una delle mie foto come avatar pensando che fosse Timothée Chalamet! Ho dovuto far loro sapere che ero io. Sono stato anche segnalato su un sito di incontri per aver impersonato qualcun altro al fine di ottenere più visualizzazioni ma le foto erano mie!"