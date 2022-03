Timothée Chalamet e Luca Guadagnino di nuovo insieme per Bones and All di MGM

Bones and All, il primo film di Luca Guadagnino ambientato negli Stati Uniti e distribuito da MGM, vedrà Timothée Chalamet recitare assieme a Taylor Russell e Mark Rylance.

Bones And All, l'ultimo film di Luca Guadagnino basato sul romanzo di Camille DeAngelis del 2015, vedrà il regista siciliano riunirsi con il protagonista di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet, che abbiamo visto di recente in Dune: pellicola in gara per ben 10 Oscar agli Academy Awards che si terranno questo fine settimana.

La MGM, dopo il completamento della fusione da 8,5 miliardi di dollari con Amazon, ha siglato il suo primo grande accordo post-acquisizione, ottenendo i diritti di distribuzione globale dell'horror romantico, mentre Vision Distribution si occuperà di distribuire il film in Italia.

Massimiliano Orfei, amministratore Delegato di Vision Distribution, ha commentato: "Siamo orgogliosi di partecipare alla produzione e di curare la distribuzione di Bones and All. Siamo felici di lavorare con un grande autore del nostro cinema come Luca Guadagnino, che ringraziamo per averci scelto. E vogliamo ringraziare anche Lorenzo Mieli e tutta la compagine produttiva del film per averci coinvolti in un progetto così ambizioso".

A proposito della pellicola, Luca Guadagnino ha aggiunto: "Sono molto orgoglioso e felice di poter condividere BONES AND ALL con il pubblico italiano grazie a Vision e al talento di Massimiliano Orfei e del team che tanti film ha portato al successo in Italia. Bones and All è un film il cui DNA è tanto statunitense quanto italiano e sarà emozionante vedere come il pubblico si rifletterà in questa storia di assoluti e (im)possibilità."