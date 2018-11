Time's Fool: Paul King, dopo il successo di Paddington, sarà il regista del film

Paul King, il regista di Paddington, tornerà dietro la macchina da presa in occasione dell'adattamento cinematografico del romanzo fantasy Time's Fool scritto da Glyn Maxwell.

Il progetto creato per Fox Searchlight sarà prodotto da David Heyman, già nel team della saga di Harry Potter e anche del franchise dedicato al simpatico orsetto che ama la marmellata.

La sceneggiatura sarà firmata da Jon Croker e sul grande schermo si assisterà alla magica storia d'amore con protagonista un ragazzo che, a causa di una maledizione, è costretto a guidare un treno per l'eternità con l'eccezione di una notte ogni sette anni. Quando il convoglio si ferma nella città in cui è cresciuto il giovane ha a disposizione solo poche ore per cercare di spezzare l'incantesimo.

King ha dichiarato: "Sono sempre stato attirato da film che utilizzano delle idee magiche per esplorare le vere emozioni umane. E quindi quando, durante un pomeriggio piovoso, Jon mi ha versato una tazza di tè e mi ha raccontato la storia di Time's Fool mi ha immediatamente conquistato. Si tratta di una storia così coinvolgente sulla meraviglia e la sofferenza, fa battere il cuore e infiammare l'immaginazione".