Da SKAM Italia 4 a Killing Eve 3, ecco le novità streaming di maggio 2020 su Tim Vision

Il listino di TimVision di maggio 2020 mette in campo molti titoli di grande prestigio, tra cui la quarta stagione di SKAM Italia, la terza di Killing Eve... Ma ci sono anche tantissimi inserimenti tra i film, tra conferme e novità!

Già disponibile la nuova stagione di Killing Eve: continua la storia di Villanelle (Jodie Comer) ed Eve Polastri (Sandra Oh), entrambe dipendenti l'una dall'altra che tentano disperatamente di vivere la loro vita cercando di ignorarsi Per Villanelle - l'assassina senza lavoro - Eve è morta. Per Eve - l'ex agente dell'MI5 nascosta sotto gli occhi di tutti - Villanelle non la troverà mai. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando una morte scioccante e personale non le mette nuovamente in rotta di collisione. Il viaggio l'una verso l'altra costerà a entrambi amici, familiari e alleanze ... e forse una parte delle loro anime.

Locandina di Skam Italia

Il 15 maggio è tempo di quarta stagione per Skam Italia: protagonista Sana (Beatrice Bruschi), una ragazza italiana di seconda generazione, musulmana praticante. Sana, dopo aver cercato negli anni, un equilibrio tra i suoi valori e quelli delle sue compagne di liceo e della società italiana, della quale si sente orgogliosamente parte, si troverà ad affrontare situazioni che metteranno lentamente in crisi questa armonia. In un processo di crescita che farà emergere alcune distanze tra lei e il suo gruppo di amiche storiche, Sana dovrà trovare un compromesso tra i suoi valori religiosi e i suoi sentimenti per Malik (El Mehdi Meskar), un amico del fratello con cui è nata una forte intesa. La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione - come consulente alla sceneggiatura - di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all'attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne.

Tra i film disponibili nel corso del mese troveremo La vedova Winchester, con il premio oscar Helen Mirren; La truffa dei Logan, thriller diretto da Steven Soderbergh con Daniel Craig, Channing Tatum e Adam Driver; e una selezione di commedie romantiche italiane, da Ho voglia di te a Lezioni di cioccolato. Tra le altre serie tv troviamo la terza stagione di Fargo e le prime undici di Doctor Who. Tra le principali novità del mese tra bambini e ragazzi ecco Garfield, Sam il pompiere, Mr. Bean e Sonic Underground.