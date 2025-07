Tim Summer Hits Best Of, stasera su Rai 1: la scaletta e i cantanti che si esibiranno nell’ultimo appuntamento

Si chiude questa sera TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu: la serata è dedicata al Best Of dell'edizione 2025 e andrà in onda su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay.

Si chiude stasera, venerdì 11 luglio, un'altra edizione di successo per TIM Summer Hits, il festival musicale che ha scandito l'inizio dell'estate italiana. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21.30 con lo speciale Best Of, un concentrato delle migliori esibizioni e delle hit che hanno infiammato i palchi di tutta Italia. A condurre la serata saranno ancora una volta l'affiatata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Un Gran Finale Ricco di Stelle

Il viaggio musicale di TIM Summer Hits giunge al suo culmine con una serata evento che promette di lasciare un segno indelebile. Sul palco sfileranno i grandi protagonisti della musica italiana e le canzoni che ci accompagneranno per tutta la bella stagione. Il parterre di artisti è come sempre stellare e include nomi del calibro di:

Achille Lauro

Alfa

Anna

Annalisa

Boomdabash e Loredana Bertè

Bresh

Chiamamifaro

Chiara Galiazzo

Coez

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Emis Killa

Eugenio in Via di Gioia

Fedez e Clara

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Gaia

Ghali

Gigi D'Alessio

Jacopo Sol

Lda

Luchè

Michele Bravi e Mida

Negramaro

Noemi

Olly

Petit

Riki e Lorella Cuccarini

Rkomi

Rocco Hunt

Rose Villain

Sal Da Vinci

Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Tananai

The Kolors

Vale Lp e Lil Jolie

Venerus

Olly a TIM Summer Hits

Un'Esperienza Immersiva tra TV, Radio e Digitale

Oltre alla trasmissione su Rai 1, l'evento sarà un'esperienza crossmediale completa. Gli appassionati potranno seguire l'appuntamento anche su Rai Radio2, con Carolina Di Domenico che curerà interviste esclusive e contenuti dal backstage, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte. Per chi preferisce la fruizione on demand, la puntata sarà disponibile in qualsiasi momento su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content che nasce dalla collaborazione tra la Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai, Rai Pubblicità e TIM, con la produzione di Friends Tv e il supporto di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi.