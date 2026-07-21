Tim Summer Hits 2026: scaletta e cantanti della seconda puntata, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 alle 21:30 torna Tim Summet Hits 2026 con la seconda puntata, ancora condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu: in scaletta anche Achille Lauro e Noemi

A pochi giorni dal debutto, Tim Summer Hits 2026 torna stasera su Rai 1 con il secondo appuntamento, in onda alle 21:30 in chiaro e disponibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay.

A guidare la serata, come di consueto, saranno Carlo Conti e Andrea Delogu, dal palco di Piazza del Popolo a Roma.

Tra grandi ritorni, tormentoni estivi e nuove collaborazioni, saranno venti gli artisti che si alterneranno sul palco, spaziando tra pop, rap e cantautorato.

La scaletta della seconda puntata: tutti i cantanti

La seconda puntata di Tim Summer Hits 2026 vedrà salire sul palco questi artisti, che nominiamo qui in ordine alfabetico perchè la RAI non ha ancora reso noto l'ordine di esibizione:

Achille Lauro

Alex Britti

Benji & Fede

Cristiano Malgioglio

Elettra Lamborghini

Emma

Ernia

Francesco Gabbani

J-Ax

LDA & Aka 7even

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Paola Iezzi

Raf

Rkomi

Rocco Hunt

Sayf

Tormento

Tredici Pietro

Una line-up che unisce artisti affermati e nuove generazioni della musica italiana, alternando sonorità pop, urban, dance e cantautorali.

Tra i protagonisti della serata ci sarà Achille Lauro, che porterà sul palco La città degli angeli, il nuovo singolo inserito nel progetto Comuni Immortali. Spazio anche a Elettra Lamborghini, pronta a esibirsi con Bam Bam Bambina, brano dalle sonorità latin e caraibiche che punta a ritagliarsi un posto tra i tormentoni dell'estate.

Attesa inoltre per Emma, presente nella scaletta insieme a Rkomi, con cui quest'anno ha pubblicato il singolo Vacci piano, prima collaborazione tra i due artisti. Sul palco salirà anche Francesco Gabbani, che proporrà Summer Funk, il singolo che accompagna il tour con cui celebra i dieci anni dal suo esordio discografico.

Curiosità: nella puntata di stasera vedremo anche Noemi, protagonista domenica di una brutta caduta dal palco durante un suo concerto, ora in ospedale. Vale la pena ricordare ancora una volta, dunque, che quelle che vediamo in TV sono puntate registrate a Roma nel mese di giugno.