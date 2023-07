Tim Summer Hits 2023: cantanti in amore dietro le quinte? Sarebbero sbocciati due flirt

Il Tim Summer Hits 2023, dietro le quinte, sarebbe tutto uno sbocciare di flirt tra cantanti, almeno stando ai rumors che da oggi faranno compagnia all'evento musicale fino alla sua prossima tappa, l'ultima, prevista il 30 luglio a Rimini. A riportare il gossip è il solito informatissimo Dagospia.

Chi sono i cantanti coinvolti

La firma è quella di Ivan Rota e il gossip è quello che potrebbe continuare a infiammare l'estate: secondo il giornalista ci sarebbe una discreta chimica tra Achille Lauro e Ana Mena e Tananai e Angelina Mango. "Dietro le quinte dei Tim Summer Hits, grande affiatamento tra Achille Lauro e Ana Mena. Notati anche gli sguardi tra Tananai e Angelina Mango. Solo amici? A questo punto bisognerebbe chiedere ai conduttori Nek e Andrea Delogu".

Se sulla vita sentimentale di Achille Lauro vige il riserbo, e ad Ana Mena sono stati attribuiti diversi flirt mai confermati, più sicure sono invece le notizie sul privato di Angelina Mango (che ha un fidanzato) e di Tananai, recentemente paparazzato a Milano in compagnia della fidanzata. Lo stesso cantante, intervistato a Radio Deejay, ha svelato qualche dettaglio in più sulla compagna: "Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Sara. Stiamo insieme da 3 anni è un architetto. Le avevo anche dedicato una rima nel pezzo Tha Supreme: 'la mia tipa è un architetto, che bello, puoi ricostruire i club che ho distrutto'. Nonostante questo è rimasta con me? Sì, è una santa. Devo dire che mi sento molto fortunato e non potrei chiedere di meglio".