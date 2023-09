Tim Music Awards - La festa stasera su Rai2: scaletta e cantanti

Tim Music Awards - La festa, in onda stasera su Rai2 alle 21:30, è la serata che conclude l'evento dei Tim Music Awsrds (trasmessi su Rai1 il 15 e il 17 settembre in prima serata, recuperabili su RaiPlay). Condotta da Nek insieme a Carolina Di Domenico, dall'Arena di Verona, TIM Music Awards - La Festa è una festa canora, appunto, con alcuni tra gli artisti italiani più amati in un piacevole clima di fine estate.

La scaletta

Tanti i cantanti che si sono esibiti sul palco dell'Arena (lo show è stato registrato lo scorso 14 settembre):

Emma

Diodato

Francesco Renga

Nek

Paola & Chiara

Levante

Mara Sattei

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Ariete

gIANMARIA

Tony Effe

LDA

Alfa

Olly

Ciccio Merolla

Durante la puntata verrà premiato e si esibirà sul palco dell'Arena di Verona il gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all'Arena di Verona". Dopo oltre 1.000 candidature provenienti da tutta Italia sono state selezionate le 15 realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato.