Tim Music Awards 2024: la scaletta della prima puntata, stasera su Rai 1 in diretta dall'Arena di Verona

Stasera su Rai 1 alle 21:25 appuntamento con la prima serata dei Tim Music Awards 2024, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in diretta dall'Arena di Verona. Quest'anno le serate saranno due - si replicherà domani sera con altri artisti - per festeggiare i 18 anni dell'evento, andato in onda per la prima volta su Italia 1.

Tim Music Awards: la scaletta di venerdì 13 settembre

Tutti gli artisti che sono stati protagonisti della scena musicale dell'ultimo anno saliranno sul palco dell'Arena di Verona per i Tim Music Awards. Nel corso delle due serate ci saranno anche alcuni ospiti, tutti appartenenti al mondo della televisione: al fianco di Carlo Conti e di Vanessa Incontrada faranno piccole incursioni anche Stefano De Martino, Pio e Amedeo e Andrea Delogu.

Ecco l'elenco dei cantanti che si esibiranno, invece, stasera:

Alfa

Angelina Mango

Anna

Clara

Coez

Elodie

Fiorella Mannoia

Frah Quintale

Gaia

Geolier

Gianna Nannini

Gigi D'Alessio

Il Tre

Il Volo

Kid Yugi

Mahmood

Negramaro

Raf

Riccardo Cocciante

Rose Villain

Tony Boy

Tony Effe

Anche quest'anno verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Ai Tim Music Awards non mancheranno poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2023 e settembre 2024. Verranno assegnati, inoltre, i premi speciali FIMI, SIAE, EARONE, AssoConcerti e Arena di Verona.

La seconda puntata sarà trasmessa sabato 14 settembre in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.