Tim Curry prenderà parte ad un evento streaming che lo vedrà riunirsi a Barry Bostwick e Nell Campbell, sue co-star nel film The Rocky Horror Picture Show che lo ha visto protagonista nel 1975. La reunion online avverrà nella notte di Halloween 2020 e segnerà il ritorno dell'attore che ha ridotto le sue apparizioni da quando ha avuto un ictus nel 2012.

Una foto promo di Tim Curry per The Rocky Horror Picture Show

Il mese di ottobre si chiuderà nel migliore dei modi per gli amanti di The Rocky Horror Picture Show e soprattutto per coloro che nel corso degli anni hanno amato le interpretazioni sullo schermo di Tim Curry. L'attore britannico ha ridotto le sue apparizioni pubbliche dal 2012, da quando ha avuto un ictus, scegliendo di concentrarsi invece sulla sul doppiaggio nell'animazione e nei videogiochi.

Curry ha scelto però di tornare sotto i riflettori partecipando ad una piccola reunion di The Rocky Horror Picture Show, film del 1975 che lo ha visto interpretare uno dei suoi ruoli più iconici, ovvero quello del Dr. Frank-N-Furter. Nella serata più spaventosa dell'anno, ovvero quella di Halloween, ideale per tornare a vivere le atmosfere tipiche dell'opera diretta da Jim Sharman, Curry si riunirà alle sue co-star del film, Barry Bostwick e Nell Campbell, che hanno interpretato rispettivamente Brad Majors e Columbia. Prenderà così vita un live streaming a cui prenderanno parte anche Wilmer Valderrama, Lance Bass, Rosario Dawson, Jason George, Seth Green, Jason Alexander, Taylor Schilling e David Arquette, tra gli altri.

Per quanto riguarda le esibizioni musicali, non mancheranno i contributi di Dresden Dolls, Miss Peppermint, Eiza González, Josh Gad, Ben Barnes, Jenna Ushkowitz, Rachel Bloom, Karen Olivo, Marissa Jaret Winkour, Madison Uphoff, Kalen Chase e Rumer Willis. L'appuntamento è dunque per la serata del 31 ottobre: per partecipare all'evento che, lo ricordiamo, nasce per sostenere il Partito Democratico del Wisconsin a pochi giorni dall'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti, bisognerà fare una donazione online a piacere.

Tim Curry è Pennywise in IT

Oltre alla sua interpretazione in The Rocky Horror Picture Show, film che ha segnato anche il suo debutto sul grande schermo, Tim Curry è ricordato ed amato soprattutto per essere stato Pennywise nella storica miniserie IT del 1990, incentrata sull'omonimo pagliaccio assassino nato dalla penna di Stephen King.