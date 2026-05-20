TIM Battiti Live Spring: la scalettta dell'ultima puntata, stasera su Canale 5

TIM Battiti Live Spring torna in onda stasera su Canale 5 con la terza e ultima puntata dell'edizione primaverile. Lo show musicale chiude così il suo ciclo speciale realizzato a Ferrara, nella cornice di piazza Trento e Trieste, trasformata per l'occasione in un grande palco a cielo aperto.
Alla conduzione tornano Michelle Hunziker e Alvin, chiamati a guidare lo show tra esibizioni, hit radiofoniche e ospiti della scena musicale italiana. Il duo accompagna il pubblico lungo una serata che alterna brani di successo e performance pensate per il grande pubblico televisivo.
La scaletta di mercoledì 20 maggio
Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più noti del pop italiano, da Annalisa ai The Kolors, e altri appartenenti alla scena urban e rap, con artisti come Emis Killa e Nayt. Nel cast trovano posto anche artisti provenienti o legati ai talent show e alla nuova scena emergente, come Sarah Toscano, LDA e Aka 7even, insieme a nomi più "trasversali" come Tropico, Serena Brancale, Delia e Meek.
Ecco la scaletta completa della serata:
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Annalisa
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J-Ax
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Fedez
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Marco Masini
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Elettra Lamborghini
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Tommaso Paradiso
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Alfa
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Samurai Jay
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The Kolors
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Emis Killa
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Rocco Hunt
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Serena Brancale
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Levante
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Delia
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Meek
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Fred De Palma
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Baby K
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Nayt
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Malika Ayane
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Michele Bravi
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Tropico
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LDA e Aka 7even
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Bianca Atzei
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Sarah Toscano
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Mr. Rain
TIM Battiti Live Spring, dove vederlo in TV e in streaming
La terza e ultima puntata di TIM Battiti Live Spring va in onda in prima serata su Canale 5. Per chi non segue la puntatata in TV, lo show è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere l'intero episodio dopo la messa in onda e recuperare le puntate precedenti dell'edizione primaverile.
La versione speciale e primaverile del format musicale anticipa la stagione estiva degli eventi live di Canale 5 e dunque anche la versione estiva del format, che sarà condotta ancora una volta da Ilary Blasi e Alvin.
Il programma mantiene la formula tipica del brand: performance musicali dal vivo, ospiti della scena italiana e una struttura pensata per collegare televisione e pubblico in piazza. In questa versione primaverile, lo show sperimenta un contesto più raccolto rispetto agli eventi estivi, pur conservando la stessa impostazione spettacolare.