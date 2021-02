Tiger Woods, incidente stradale: il campione operato d’urgenza alle gambe

Tiger Woods è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale: la sua macchina si è capovolta su se stessa dopo che il campione di golf ha perso il controllo della vettura. Tiger è stato trasportato in ospedale per essere operato d'urgenza per fratture multiple alle gambe. I medici hanno dichiarato che non è in pericolo di vita.

Secondo le informazioni della polizia locale l'Incidente sarebbe avvenuto intorno alle 7 di mattina, ora locale, a Rancho Palos Verdes, una città della Contea di Los Angeles. La notizia è stata diffusa da TMZ che, per il momento, esclude che il campione di golf fosse alla guida in stato di ebrezza. Il noto portale americano riporta che Tiger Woods è stato visto uscire dall'hotel in cui alloggiava "agitato e insofferente", e una volta salito sul SUV sarebbe andato via a tutta velocità, rischiando di tamponare alcune auto parcheggiate.

Tiger Woods, 45 anni, è stato liberato dalla macchina grazie all'intervento dei Vigli del Fuoco che hanno dovuto tagliare le lamiere della vettura per riuscire a farlo uscire. Raggiunto dalla stampa, l'agente di Woods, Mark Steinberg, ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma la dinamica dell'incidente anticipata da TMZ: "Tiger Woods ha avuto un incidente automobilistico questa mattina in California, riportando lesioni multiple alle gambe. Attualmente è in chirurgia e ringraziamo per la privacy e il supporto". Il nome dell'ospedale in cui il golfista è stato ricoverato non è stato reso noto.

Tiger Woods è considerato il migliore golfista di sempre e nel 2017 fu arrestato perché, dopo essere stato fermato da una pattuglia della polizia, si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Il campione qualche giorno dopo chiese scusa, sostenendo che il suo comportamento non era causato dall'alcol ma da un'inaspettata reazione del suo organismo a un mix di medicinali prescritti dal medico: "Comprendo la severità delle mie azioni e me ne assumo piena responsabilità. Ma vorrei che la gente sapesse che l'alcol non c'entra. Ciò che mi è successo è stato provocato da una improvvisa reazione a dei medicinali che mi erano stati regolarmente prescritti", scrisse nella sua lettera di scuse.