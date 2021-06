Tiffany Haddish interpreterà la campionessa Florence Griffith in un film biografico

La vita della campionessa di atletica leggera Florence Griffith Joyner diventerà un film e a interpretarla sarà Tiffany Haddish, coinvolta anche come produttrice del progetto.

La sportiva è stata una delle eroine dell'attrice quando era una ragazzina e la star ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di far conoscere alle nuove generazioni la storia di Flo-Jo.

Le regine del crimine: Tiffany Haddish in una scena del film

Tiffany Haddish sarà la protagonista del lungometraggio ispirato all'incredibile vita e alla morte della campionessa olimpica Florence Griffith, soprannominata Flo-Jo. Sul grande schermo si seguiranno le sue vittorie, le sconfitte e il modo in cui l'atleta ha avuto un impatto nel mondo dello sport e delle comunità che avevano bisogno del suo aiuto e l'hanno usata come fonte di ispirazione.

Therese Andews sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Basil Iwanyk, CEO di Game1 e Greg Economu. Al Joyner, ex allenatore e marito di Florence, sarà inoltre coinvolto come produttore e consulente.

Tiffany Haddish ha iniziato la sua preparazione fisica per la parte e ha dichiarato: "Non vedo l'ora di raccontare la storia di Flo-Jo nel modo in cui dovrebbe essere narrata. Il mio obiettivo con questo film è assicurarmi che le generazioni più giovani conoscano la mia eroina, Flo-Jo, la donna più veloce al mondo che sia esistita fino a questo momento". L'attrice e game1 collaboreranno inoltre per realizzare una serie di genere documentario e un podcast legati al film.

Al Joyner ha aggiunto: "Lavorare con Tiffany è stato un grandioso piacere: è incredibilmente dedita, concentrata e impegnata nel rappresentare in modo accurato lo spirito di Florence, il cui lascito legato al fare la differenza nel mondo continuerà anche nelle prossime generazioni. Spero che questo film lasci il segno su tutte le persone che lo vedranno e ispirerannno le persone a essere il cambiamento di cui il mondo ha ora disperatamente bisogno".