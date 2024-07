Ti West, regista di MaXXXine, sulle poche nomination agli Oscar dei film horror: "Non a tutti importa"

Ti West, regista e sceneggiatore di MaXXXine, ha commentato la difficoltà con cui i film horror riescono a ottenere nomination a premi importanti come gli Oscar.

Mentre il recente capitolo della saga horror con star Mia Goth sta arrivando nei cinema di tutto il mondo, c'è stato spazio per una piccola riflessione.

La riflessione del regista di MaXXXine

Sei anni fa Scappa - Get Out, firmato da Jordan Peele, era riuscito a ottenere alcune nomination e vincere l'Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale, tuttavia i progetti di genere continuano a essere poco considerati dai giurati dell'Academy.

Ti West, intervistato dal podcast di Total Film, ha ora dichiarato: "Penso che dipenda da quanto significano i premi per te. Penso sia una cosa soggettiva che un premio potrebbe significare qualcosa per qualcuno, ma potrebbe non avere alcun valore per un'altra persona. Gli Oscar potrebbero essere davvero importanti per un gruppo di filmmaker e poi la Palma d'oro potrebbe essere davvero importante per altri. Quindi è difficile racchiudere realmente ciò che significa davvero perché è diverso per tutti".

Il regista, pensando al lavoro compiuto con il film MaXXXine, ha quindi aggiunto: "Essendo stato così vicino a Mia Goth per quasi cinque anni, sarei felice se il suo lavoro venisse riconosciuto".

West ha sottolineato: "Naturalmente è sempre bello piacere a tutti, ma va bene quando le persone sono generalmente entusiaste del lavoro che stai facendo".

Cosa racconta l'ultimo capitolo della trilogia horror

Nel cast di MaXXXine ci sono, oltre a Mia Goth, anche Kevin Bacon (Tremors, They/Them), Elizabeth Debicki (The Crown), Moses Sumney (The Idol), Michelle Monaghan (Nanny), Bobby Cannavale (The Watcher), Lily Collins (Emily in Paris), Halsey, e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

La protagonista della storia è nuovamente Maxine che, dopo gli eventi di X, è l'unica sopravvissuta e continua il suo percorso verso la fama, cercando di ottenere successo come attrice nella Los Angeles degli anni '80.