Dopo MaXXXine, Ti West dirige la serie Bloodlust per Amazon

Il regista della fortunata trilogia di X, Ti West, ha annunciato di aver chiuso definitivamente con il suo celebre franchise horror, confermando che MaXXXine rappresenta il capitolo conclusivo di una saga che ha avuto inizio con X: A Sexy Horror Story e proseguito con Pearl.

Tuttavia, mentre molti fan si chiedono se Ti West tornerà in futuro a esplorare l'universo di X, il regista non ha perso tempo e ha già scelto il suo prossimo progetto. Dopo aver lavorato su alcuni dei titoli horror più discussi degli ultimi anni, West si appresta a dirigere Bloodlust, una nuova serie televisiva che andrà in onda su Amazon Prime Video.

In un annuncio che ha suscitato grande curiosità, West ha rivelato che a scrivere la sceneggiatura di Bloodlust sarà la cantante e cantautrice Halsey, una figura inaspettata ma interessante nel panorama della scrittura televisiva. Sebbene i dettagli sulla trama rimangano per ora sotto stretto riserbo, la serie è stata descritta come una "commedia nera". Non resta che aspettare ulteriori dettagli per scoprire cosa avrà in serbo per il pubblico.

L'ultimo film della trilogia horror

MaXXXine, il terzo film della trilogia iniziata con X, è anche il lavoro più recente del regista. Ambientato nella Hollywood degli anni '80, MaXXXine segue la protagonista Maxine Minx (interpretata da Mia Goth), una star del cinema per adulti e aspirante attrice, mentre cerca di affermarsi nel mondo del cinema. Tuttavia, mentre una serie di misteriosi omicidi minaccia l'industria, Maxine dovrà affrontare il proprio passato oscuro, che viene lentamente svelato. Accanto a Mia Goth, il film vanta un cast di star di primo piano, tra cui Kevin Bacon, Elizabeth Debicki, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito, oltre alla stessa Halsey, che apparirà anche nel film in un ruolo speciale.

MaXXXine: Mia Goth durante una scena

Nonostante la natura di nicchia del franchise, i risultati al botteghino della trilogia sono stati impressionanti. X aveva incassato 15 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 1 milione, un successo che ha sorpreso molti e che ha spinto la realizzazione di un sequel, Pearl. Quest'ultimo, pur essendo una produzione a basso costo, ha incassato circa 10 milioni di dollari, consolidando il successo di West. MaXXXine ha incassato circa 22 milioni di dollari, mantenendo lo stesso budget contenuto dei precedenti capitoli.