Ti spazzo in due, la nuova stagione da stasera su Real Time

Da stasera su Real Time alle 22:40 tornano le Paglionico con la nuova stagione in prima tv di Ti spazzo in due, programma di Fiamma Sanò e Discovery Italia prodotto da Jumpcutmedia, con la voce narrante di Rocco Tanica.

La loro arma segreta è l'olio di gomito e non c'è macchia che possa resistere al loro passaggio. Le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi unite in un'impresa di pulizie a gestione familiare tutta al femminile, torneranno a far scintillare finestre e pavimenti, trasformando le case da orrori di sporcizia a capolavori di pulito. In ogni puntata, l'instancabile squadra verrà contattata dal proprietario di casa per sconfiggere sporcizia, disordine, calcare e incrostazioni.

Dopo il sopralluogo, le telecamere seguiranno il lavoro del team, per mostrare il cambiamento della casa. Non mancheranno i tutorial delle Paglionico, segreti di pulizia efficaci e semplici, per conoscere tutti i trucchi del mestiere. Nei nuovi episodi, le "amazzoni del pulito" verranno messa alla prova da ogni tipo di clientela, anche più giovane, del tutto estranea al mondo delle pulizie. Oltre alla città di Milano, poi, avranno modo di entrare in azione anche a Torino, dove verranno chiamate per un'operazione tutt'altro che semplice.

Sarà anche una stagione di cambiamenti e novità, con l'apertura del primo negozio delle Paglionico a Cornaredo (Milano), sede operativa del team. Il docureality non mostra solo il prima e il dopo delle case, ma racconta anche il mondo e le vite delle cinque protagoniste. Oltre ad Antonella, la mamma e il boss, Anna, la sorella minore, Rosy, la nonna, e Tiziana e Veronica, le due figlie di Antonella, in questa nuova stagione conosceremo altri componenti della famiglia Paglionico: Giovanni, il nuovo amore di Antonella; i nipoti Evelyn, Dominik e Dennis; e tornerà anche Douglas, il marito di Veronica.