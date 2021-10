Ti sento: Rocco Siffredi ospite della quinta puntata, stasera su Rai2

Sarà Rocco Siffredi il quinto ospite di Pierluigi Diaco a Ti sento, in onda stasera su Rai2 alle 23:30. Il conduttore continua l'immersione nei suoni e nelle suggestioni emotive proposte ai suoi ospiti.

Dopo Leonardo Spinazzola, Lorella Cuccarini, Claudia Koll e Ornella Muti, sarà Siffredi a farsi coinvolgere in una esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto. Un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Dieci suggestioni sonore che verranno ascoltate una alla volta nello studio del programma dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che puntualmente interpreterà artisticamente i suoni ascoltati.

Rocco Siffredi ripercorrerà episodi della sua vita legati all'infanzia mai raccontati prima, svelando aspetti della sua personalità e del suo vissuto che non tutti conoscono. Come sempre, ci sarà spazio per una canzone che Pierluigi Diaco dedicherà al suo ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal regista Paolo Severini. Il brano sarà "Petrolio" di Cranio Randagio. Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l'ospite in un semplice, ma significativo esercizio utilizzando, un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase, una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola, che per lui abbia un significato importante e attuale.