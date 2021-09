Ti sento: Claudia Koll ospite della terza puntata, stasera su Rai2

Sarà Claudia Koll il terzo ospite di Pierluigi Diaco nel salotto di Ti sento, in onda stasera su Rai2 a mezzanotte in punto. Dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini sarà l'attrice romana a farsi coinvolgere in un'esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto.

Claudia Koll

Un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni. Dieci suggestioni sonore che ascolteremo una alla volta nell'avvolgente studio di "Ti sento" dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che puntualmente interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Claudia Koll rivedrà in un video i momenti più importanti della sua crescita umana e professionale: una serie di immagini montate su una particolare canzone, dichiaratamente legata ai ricordi dell'attrice che da tempo ormai ha abbandonato il cinema, per dedicarsi a un percorso di ricerca spirituale e dedizione altruistica.

Come già accaduto nella precedente edizione ci sarà spazio per una canzone che Pierluigi Diaco dedicherà alla sua ospite e che sarà ascoltata integralmente e supportata da un vestito di immagini montate dal regista Paolo Severini. In questa nuova puntata il brano che sarà fatto ascoltare e vedere a Claudia Koll è "Il grande Incantesimo" di Renato Zero. Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, si coinvolgerà l'ospite in un semplice ma significativo esercizio utilizzando un semplice foglio di carta su cui scrivere una frase - una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola - che abbia un significato importante e attuale.