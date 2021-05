Thomasin McKenzie protagonista del film Perfect, diretto da Olivia Wilde

L'attrice Thomasin McKenzie, star di Jojo Rabbit, è stata scelta dalla regista Olivia Wilde per interpretare la ginnasta Kerri Strug in Perfect.

Thomasin Mackenzie sarà la protagonista di Perfect, film in cui si racconterà la storia della ginnasta Kerri Strug. La regista Olivia Wilde ha cercato a lungo l'attrice perfetta per la parte della campionessa e ha poi scelto la star di Jojo Rabbit per il nuovo progetto che sarà prodotto per Searchlight.

Jojo Rabbit: un primo piano id Thomasin McKenzie

Olivia Wilde si occuperà della regia di Perfect, mentre la sceneggiatura è firmata da Ronnie Sandahl.

Perfect, che avrà come protagonista l'attrice Thomasin McKenzie, offrirà un ritratto della determinazione e della forza della giovane Kerri Strug che, nonostante un infortunio, completò il suo esercizio al volteggio durante le Olimpiadi di Atlanta, permettendo agli Stati Uniti di ottenere la prima medaglia d'oro nella ginnastica artistica con la squadra femminile.

Thomasin McKenzie, prossimamente, tornerà sugli schermi con Old, diretto da M. Night Shyamalan e Last in Night In Soho del regista Edgar Wright. La giovane attrice è attualmente impegnata nelle riprese di Life After Life, progetto tratto dal romanzo di Kate Atkinson.

Olivia Wilde sembra sia stata conquistata dall'audizione di McKenzie che ha immediatamente convinto anche i produttori, decidendo quindi di sceglierla come star del progetto la cui produzione inizierà in autunno.

La regista, recentemente, ha completato il lavoro su Don't Worry Darling, film in cui recita anche il cantante Harry Styles.