This Is Me: tutte le novità e gli ospiti della seconda edizione in onda da mercoledì 15 ottobre

Questa edizione di This Is Me amplia il format: non più ex concorrenti di Amici, ma stelle della musica, dello sport e dello spettacolo, mostrando come hanno trasformato la passione in successo.

Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione di This Is Me, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a raccontare le passioni, i percorsi professionali e le storie personali di grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo.

Il concept dello show

Dopo il successo della prima stagione, dedicata esclusivamente agli ospiti provenienti dal talent show Amici di Maria De Filippi, questa nuova edizione si apre a personalità provenienti da ogni ambito, mostrando come la dedizione e la passione possano trasformarsi in carriere di successo e in segni indelebili nella storia del costume italiano e internazionale.

Lo show si conferma un appuntamento unico nel panorama televisivo, combinando interviste intime a momenti di racconto e performance, per far conoscere al pubblico lati inediti e curiosità delle star ospitate. Silvia Toffanin guida gli spettatori in un viaggio tra ricordi, aneddoti e emozioni, facendo emergere la forza dei protagonisti e le sfide affrontate per raggiungere il successo.

Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Ospiti della prima puntata

La prima puntata si preannuncia già imperdibile, con nomi di grande richiamo come:

Laura Pausini , icona mondiale della musica italiana

, icona mondiale della musica italiana Zlatan Ibrahimovic , leggenda del calcio

, leggenda del calcio Christian De Sica, simbolo della commedia e del cinema italiano

Altri ospiti previsti

Nel corso delle tre puntate evento saranno presenti anche altre personalità di spicco:

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni , campioni dello sci

e , campioni dello sci Gigi D'Alessio , cantante di fama internazionale

, cantante di fama internazionale Vanessa Incontrada , attrice e conduttrice

, attrice e conduttrice Flavia Pennetta , ex tennista di livello mondiale

, ex tennista di livello mondiale Eleonora Abbagnato, étoile e icona della danza

Collaborazione con Maria De Filippi

Anche quest'anno la conduttrice di Amici contribuisce alla progettazione dello show. Silvia Toffanin ha dichiarato "Stimo tantissimo Maria De Filippi dal punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c'è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella". Questa seconda edizione di This Is Me promette dunque di essere un appuntamento ricco di emozioni, curiosità e testimonianze uniche, capace di raccontare il lato più umano e appassionante delle celebrità italiane e internazionali.