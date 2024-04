Thelma l'unicorno: il trailer del film animato degli autori di Napoleon Dynamite in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso il trailer del suo nuovo film animato Thelma l'unicorno, in arrivo il 17 maggio sulla piattaforma di streaming.

Il progetto si basa sul libro per ragazzi scritto da Aaron Blabey, adattato per il grande schermo dagli autori di Napoleon Dynamite.

Il progetto in arrivo in streaming

Il film Telma l'unicorno è stato diretto da Jared Hess (Napoleon Dynamite) e Lynn Wang (Unikitty!).

Nel video si mostra come Thelma, un piccolo pony che spera di fare carriera nel mondo della musica, si ritrovi improvvisamente a sembrare un unicorno. La situazione gioca a suo favore, dandole l'occasione di diventare una vera star. Thlema dovrà però fare i conti con la sua coscienza e numerosi problemi, mentre gestisce una fama ottenuta solo grazie al suo aspetto e mentre finge di essere qualcuno che non è realmente.

Hess ha scritto la sceneggiatura del film insieme alla moglie Jerusha Hess, con cui aveva già firmato gli script di Napoleon Dynamite, Nacho Libre, Gentleman Broncos e Don Verdean.

Il cast e la sinossi del film

Nella versione originale del film i protagonisti hanno le voci di rittany Howard, Will Forte (The Last Man on Earth, Scott Pilgrim Takes Off), Jemaine Clement (Avatar: The Way of Water, What We Do in the Shadows), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Maliaka Mitchell, Ally Dixon (The Croods: Family Tree), Fred Armisen (Wednesday, Documentary Now!), Zach Galifianakis (The Hangover, The Bob's Burgers Movie) e Jon Heder (Napoleon Dynamite, Blades of Glory).

La sinossi anticipa: "Thelma è una cavallina dilettante che sogna di diventare una famosa star della musica. In un fatidico momento tinto di rosa e pieno di glitter, Thelma è trasformata in un unicorno e ottiene immediatamente la fama mondiale. Ma questa nuova vita ha un prezzo".