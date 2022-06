Theater Camp: Ben Platt, Molly Gordon e Amy Sedaris star della commedia musicale

Il cortometraggio Theater Camp diretto da Nick Lieberman diventerà un film con protagonisti Ben Platt, Molly Gordon e Amy Sedaris.

Il progetto sarà una commedia musicale e alla regia saranno impegnati Gordon e Lieberman.

Theater Camp sarà ambientato nella provincia di New York e racconterà la storia degli eccentrici membri di un camp teatrale che rischia di andare in rovina quando la sua amata fondatrice entra in coma proprio prima della sessione estiva. Per salvare il camp i protagonisti dovranno collaborare. Il film viene descritto come "esilarante ed emozionante".

Nick Lieberman ha diretto numerosi cortometraggi e video musicali, tra cui alcuni proprio di Ben Platt. La sceneggiatura del lungometraggio sarà scritta da Molly Gordon, Lieberman, Ben Platt e Noah Galvin. I quattro, inoltre, collaboreranno con il compositore Mark Sonnenblick per realizzare le musiche originali.

Nel cast di Theater Camp ci sono anche Alan S. Kim, Patti Harrison, Owen Thiele, Jimm Tatro, Ayo Edebiri, Caroline Aaron e Nathan Lee Graham. Ad avere la parte dei frequentatori delle lezioni saranno invece Alexander Bello, Kyndra Sanchez, Bailee Bonick, Donovan Colan e Vivienne Sachs.

Tra i produttori ci saranno Erik Feige, Samie Kim Falvey e Julia Hammer di Picturestart, Maria Zuckerman e Ryan Heller per Topic Studios, e Will Ferrell, Jessica Elbaum, Alex Brown e Mary Bundy per Gloria Sanchez Productions.