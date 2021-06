The White Lotus: il trailer della serie con Connie Britton e Alexandra Daddario

The White Lotus è la nuova serie in arrivo su HBO e il trailer regala le prime anticipazioni riguardanti i protagonisti e gli eventi al centro delle puntate che verranno trasmesse sugli schermi americani dall'11 luglio.

Nel filmato si mostrano infatti i clienti che arrivano in un lussuoso resort nelle isole Hawaii, svelandone i legami esistenti tra loro e le motivazioni.

Nel cast di The White Lotus ci saranno Murray Bartlett (Iron Fist), Connie Britton (American Horror Story, Nashville), Natasha Rothwell (Insecure), Steve Zahn (Treme), Sydney Sweeney (Euphoria), Brittany O'Grady (Black Christmas), Jake Lacy (The Office), Alexandra Daddario (Why Women Kill), Molly Shannon (Other People), Jennifer Coolidge (Legally Blonde) e Fred Hechinger.

La storia proporrà il racconto di quello che accade allo staff della struttura, tra cui il manager Armond che, dopo un improvviso trauma, inizia ad andare in crisi, mentre Belinda che si occupa della spa deve gestire i problemi emotivi degli ospiti.

A godersi le vacanze sono invece i membri della famiglia Mossbacher guidati da Nicole, manager di successo che tratta tutti come se fossero suoi dipendenti, suo marito Mark che ha un'imbarazzante crisi medica e un complesso di inferiorità, il figlio Quinn che si avvicina in modo goffo e insicuro all'età adulta, e la figlia Olivia e la sua amica Paula, dall'umorismo e dal sarcasmo tagliente.

Tra gli ospiti del resort ci sono anche Shane Patton e la moglie Rachel, alle prese con il giovane amore e molti dubbi, in particolare dopo l'arrivo a sorpresa i Kitty, la madre del giovane. Tanya McQuoid, infine, è una donna instabile e benestante che cerca di superare la morte della madre.

La serie The White Lotus è stata creata, scritta e diretta da Mike White.