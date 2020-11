The Water Margin: Shinsuke Sato regista del nuovo film action di Netflix

Shinsuke Sato, il regista di Kingdom, realizzerà per Netflix il film action The Water Margin, che verrà scritto da Matt Sand, già autore di Deepwater Horizon.

Tra i produttori del lungometraggio ci saranno Eric Newman e Bryan Unkeless di Screen Arcade, oltre a Scott Morgan, team che ha già portato al successo Bright con star Will Smith.

Il progetto è tratto dal romanzo cinese e The Water Margin sarà una saga futuristica piena di azione, romanticismo e intrighi. Al centro della storia ci saranno domande senza tempo come lealtà, leadership e il nostro dovere per risolvere i problemi della società, a prescindere dalle possibili conseguenze personali.

Shinsuke Sato ha diretto Bleach e Kingdom, due progetti che hanno incassato in patria cifre in grado di attirare l'attenzione internazionale. Per Netflix il filmmaker aveva già lavorato ad Alice in Borderland, progetto che debutterà il 10 dicembre.