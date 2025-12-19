The Voice Senior 6, la finale stasera su Rai 1: anticipazioni, concorrenti e come votare

The Voice Senior chiude la sesta edizione venerdì 19 dicembre: Antonella Clerici guida l'ultima serata e il pubblico decide tutto, in diretta. Ecco chi sono i finalisti in gara e le anticipazioni della finale.

È il momento della serata decisiva per The Voice Senior. Questa sera, venerdì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 (ore 21.30) il talent show condotto da Antonella Clerici chiude la sua sesta edizione con una finale che vede protagonisti i dodici concorrenti ancora in gara. Il meccanismo è chiaro: a scegliere il vincitore sarà esclusivamente il pubblico da casa attraverso il televoto.

The Voice Senior, cosa aspettarci dalla finale stasera

Antonella Clerici

Nella finale di The Voice Senior 6 a decidere il vincitore sarà solo il pubblico da casa, attraverso il televoto. I dodici finalisti (tre per ogni team) saliranno sul palco con brani scelti insieme ai rispettivi coach e si giocheranno il tutto per tutto su interpretazione, presenza, emozione. È qui che il programma dà il meglio, perché non sempre serve stupire con effetti speciali, spesso basta una voce che arriva dritta al cuore e una storia che colpisce.

E poi c'è l'altra sfida, quella parallela che riguarda proprio i coach. Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt hanno lavorato con i propri concorrenti passo dopo passo, ma nell'ultima puntata possono solo assistere e sperare.

La finale diventa anche un piccolo derby tra sensibilità musicali diverse, con la poltrona rossa che resta sullo sfondo come simbolo, mentre in primo piano ci sono solo loro: i cantanti.

I finalisti di The Voice Senior 6: quattro team e dodici voci in gara

Quattro squadre, 12 percorsi, un solo vincitore. Ecco i concorrenti arrivati alla serata decisiva.

Team Loredana Bertè: Francesca De Fazi, Francesca Visentin, Gabriella Vai.

Team Arisa: Annamaria Rossicchi, Giovanna Russo, Sonia Milan.

Team Nek: Francesco De Siena, Jacqueline Schweitzer Savio, Tiziano Cavaliere.

Team Clementino - Rocco Hunt: Carmelo Sciplino, Cosimo Ventruti, Pierluigi Lunedei.

A fare la differenza, in una finale così, non è soltanto la "bella voce" (quella, qui, ce l'hanno in tanti). È la capacità di trasformare un brano in un racconto personale, di reggere la tensione della diretta e di conquistare non solo il pubblico presente ma anche e soprattutto chi guarda da casa.

Il premio Warner Music Italia

Il titolo di vincitore è importante, certo, ma c'è anche un traguardo concreto. Per chi arriva primo c'è la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia. È la differenza tra un trofeo da mettere in bacheca e un'occasione concreta per portare quella voce fuori dallo studio, con un passo vero verso la discografia.

The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, nasce dal format internazionale creato da John de Mol e per la regia è firmato da Sergio Colabona. Dettagli tecnici che raccontano una cosa: il programma è costruito come un grande evento di intrattenimento, ma resta fedele alla sua idea di base, ovvero dimostrare che talento e voglia di mettersi in gioco non hanno un'età.

Dove vedere la finale di The Voice Senior 6

La finale di The Voice Senior 6 va in onda stasera, venerdì 19 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Per chi segue in streaming, è disponibile in diretta su RaiPlay e, subito dopo la messa in onda, la puntata arriva on demand. Sulla piattaforma si trovano anche clip e momenti salienti, perfetti per rivedere esibizioni e passaggi chiave senza aspettare.