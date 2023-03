The Ticket Show: su Prime Video arriva una raccolta di cortometraggi d'autore

Su Amazon Prime Video arriva The Ticket Show, una raccolta di cortometraggi italiani come Marinai di Foresta di Stefano Tammaro e Ikos di Giuseppe Sciarra.

Su Amazon Prime Video è disponibile la seconda stagione della raccolta The Ticket Show con i migliori cortometraggi d'autore in circolazione nel nostro paese. Gratuita per tutti gli abbonati a Prime Video, The Ticket Show è divisa in più stagioni, ognuna composta da quattro corti: in questa antologia "semiseria di eccessi e difetti", come è scritto su Prime ci sono per questa sezione del 2023 opere cinematografiche come, "Marinai di Foresta" di Stefano Tammaro, "Ratti" di William Delli Quadri , "Ikos" di Giuseppe Sciarra e "La porta" di Mario Russo.

Distribuita su Prime Video Italia da Sud Sound Studios, per la direzione del distributore, produttore, regista e attore Giulio Neglia si aggiunge a un catalogo di documentari di successo su Prime Video della Sud Sound Studios come "Iceland-il respiro della Terra", "Confratelli", "La fortuna non esiste", "Volti coperti", "Distanziati"; oppure film internazionali come "Multiplex", "Italian Horror Stories", "Da che parte stai", "Arresti domiciliari", "Karate Man"; oppure serie tv come "Tutti possono cantare", "Centouno".

Neglia, che seleziona i contenuti cinematografici da distribuire in streaming, già referente italiano per la tv inglese ShortsTv, membro del comitato selezionatore di WeShort e distributore presso UCI Cinemas del film americano "Il coraggioso" è molto entusiasta di questo nuovo importante risultato:

"Un enorme attestato di stima va alla società Sud Sound Studios e al proprietario Gianfranco Tortora, che ha creduto in me in questi tre anni di direzione. Ho la fortuna di lavorare con un'azienda che mi concede il massimo della fiducia, dandomi dunque massima libertà editoriale. La politica che abbiamo voluto portare avanti in questi anni, e che continueremo a perseguire, è esclusivamente fondata sulla qualità cinematografica e su una concreta cooperazione tra produzione e distribuzione."