The Terminal List: Jai Courtney nel cast della serie

Nel cast della serie The Terminal List, che avrà come star Chris Pratt, reciterà anche Jai Courtney, tra gli interpreti di The Suicide Squad: Missione Suicida.

La serie The Terminal List, prodotta da Amazon Studios, avrà nel proprio cast anche l'attore Jai Courtney, tra qualche giorno protagonista nelle sale cinematografiche con il film The Suicide Squad: Missione Suicida.

L'attore sarà una guest star nello show che avrà come star Chris Pratt, coinvolto anche come produttore esecutivo.

Jai Courtney ha ottenuto il ruolo di guest star di Steve Horn nella serie The Terminal List, miliardario dietro Capstone Industries, un fondo globale di enorme successo che opera in ogni settore, dai prodotti farmaceutici alla moda. Il pane quotidiano di Horn è però capitalizzare sulle ultime tendenze e innovazioni militari. L'arroganza e l'influenza di Horn sono però ugualmente minacciose e lo metteranno nel mirino dei Reece, il protagonista interpretato da Chris Pratt.

Nel cast ci saranno anche Patrick Schwarzenegger, Constance Wu, Riley Keough, Taylor Kitsch e Jeanne Tripplehorn. Pratt è impegnato nella duplice veste di interprete e produttore esecutivo insieme a Antoine Fuqua, che dirigerà lo show, e a David DiGilio. The Terminal List è una co-produzione Amazon Studios e Civic Center Media in associazione con MRC Television.

La storia seguirà James Reece (Pratt) che sopravvive a una missione sotto copertura durante la quale il suo team di Navy SEAL diventa vittima di un'imboscata. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi riguardanti gli eventi e mette in dubbio la propria consapevolezza. Con l'emergere di nuove prove, Reece scopre che delle forze oscure sono in azione contro di lui, mettendo a rischio la sua vita e quella delle persone che ama.

David DiGilio sarà lo showrunner della serie in arrivo prossimamente su Amazon.